Apre a Castiglione a Casauria la casa delle tradizioni, completamente allestita dai bambini del paese

Quando Dal 03/02/2024 al 04/02/2024

L’associazione di promozione sociale Interpromium Aps, con la collaborazione della biblioteca Olivieri, presenta "La casa delle tradizioni", una casa museo completamente allestita dai bambini di Castiglione a Casauria, che cerca di riprodurre l’ambiente domestico di una volta, in una casa contadina, e saranno proprio i bambini che l’hanno allestita ad accogliere i visitatori, insieme ad altri volontari dell’associazione.

La casa delle tradizioni rientra in un più ampio progetto di generatività sociale e valorizzazione portato avanti da Interpromium, che durante tutto l’anno organizza laboratori dedicati ai più piccoli, momenti di aggregazione e attività culturali. L’apertura e l’inaugurazione della casa delle tradizioni si terrà in occasione della festa patronale di San Biagio, sabato 3 febbraio, alle ore 16, nel centro storico del paese. La casa rimarrà aperta ai visitatori per tutte le giornate del 3 e 4 febbraio. La visita è gratuita.