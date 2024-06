Casa museo Summa: tre giorni di aperture straordinarie

Dal 21 al 23 giugno i volontari del Touring Club Italiano aprono straordinariamente le porte della Casa museo Summa dimora e studio dell’architetto e artista pescarese Franco Summa, un evento imperdibile grazie all’orario esteso.

L’evento rientra in una grande festa diffusa – Aperti per voi sotto le stelle – in occasione dei 130 anni del Tci, che prevede visite a luoghi aperti eccezionalmente per l’occasione, così da permettere a tutti di conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese. Dal 21 al 23 giugno la bellezza è per tutti grazie al Touring Club Italiano con Aperti per Voi Sotto le Stelle: una grande festa diffusa, in occasione dei 130 anni del TCI, con visite a luoghi aperti eccezionalmente per l’occasione, così da permettere a tutti di conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese. Chiese, palazzi, monumenti e aree archeologiche vedranno aperture straordinarie e serali per raccontare storie, svelare spazi normalmente non accessibili, riscoprire luoghi e dettagli in ambienti suggestivi, fino al tramonto e aspettando le stelle.

A casa museo Summa sarà possibile visitare le stanze dove Summa viveva e lavorava, piene di opere, modelli e bozzetti di realizzazioni con i colori netti e vibranti propri della Summa Ars che promuove “esperienze collettive, di condivisione di valori sociali, di relazione fra gli uomini, lo spazio urbano e la bellezza”. Gli ambienti sono al quarto piano e nella mansarda del novecentesco Palazzo Rosso, nel quartiere di Portanuova, di fronte al museo dell’Ottocento e a pochi passi dal museo casa natale di Gabriele D’Annunzio, dalla casa di Ennio Flaiano, dal museo Cascella e dal Mediamuseum – museo nazionale del cinema.