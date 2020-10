Mostra fotografica "Cartoline da Lesbo" a Pescara il 9 ottobre

Come si vive in un campo profughi alle porte dell'Europa? Ce lo racconta la mostra fotografica "Cartoline da Lesbo", visibile venerdì 9 ottobre, dalle 17.30 in poi. In esposizione i lavori della fotoreporter olandese Milene van Arendok, che da mesi lavora sull'isola raccogliendo storie di vita e si adopera per documentare i volti dietro i numeri della crisi migratoria.

Verranno raccolti fondi per Movement On The Ground che andranno a supportare le attività svolte all’interno dei centri per rifugiati e richiedenti asilo in Grecia. L’evento sarà aperto da un breve dibattito sullo scopo della mostra, alla presenza di Federica Starinieri, operatrice umanitaria. Modererà il dibattito l'attivista Benedetta La Penna.