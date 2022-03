"Borgo Sud", Schirato pronto a esporre i suoi scatti a Roma

Venerdì 11 marzo, dalle ore 19 alle ore 21, nella Galleria del Leica Store di Roma si terrà il vernissage di "Borgo Sud", mostra fotografica del pescarese Stefano Schirato con tanti scatti di pregio. Per poter accedere all'esposizione sarà necessario essere muniti di green pass. "Ringrazio dal profondo del cuore Donatella Di Pietrantonio, senza il cui libro non avrei mai cominciato questo lavoro", ha scritto sui social Schirato, che tra le sue tante specializzazioni è attivo altresì come apprezzato fotografo di scena. "Borgo Sud", d'altronde, diventerà presto pure un film, mentre il precedente romanzo della Di Pietrantonio, "L'Arminuta", è già stato tramutato in un lungometraggio che ha ricevuto molti riscontri positivi.

Tornando a Stefano, che non esclude la possibilità di portare in futuro la propria mostra anche a Pescara, va ricordato che questo vero e proprio "artista della pellicola" è risultato alcuni mesi fa il vincitore assoluto del Lugano Award 2020 con il suo lavoro “Awakenings” sui risvegli dal Covid. Nell'occasione, Schirato si è detto "onorato e felicissimo" di questo importante riconoscimento e ha poi voluto ringraziare, attraverso Facebook, "tutte le persone che mi hanno permesso di fotografare e di raccontare il loro ritorno alla vita. Grazie a tutta la giuria e in special modo ad Andrea Frazzetta e Magdalena Herrera che hanno scelto il mio lavoro".