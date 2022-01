"Atlas", Domenico Di Genni in mostra all'Aurum

Protagonisti i meravigliosi volti dell’artista abruzzese Domenico Di Genni all’Aurum nella mostra dal titolo “Atlas”, curata da Francesca Bogliolo. Atlas, inteso come Atlante, è un insieme di ritratti dipinti da Di Genni nel corso del 2021. Rappresentazioni di figure immaginarie e universali, costruite attraverso una pittura rapida e sintetica, esse sono caratterizzate da un'azione di dripping pittorico che, riportato sulla tela, restituisce una grafica di linee e forme simmetriche, di quella simmetria naturale e spirituale che contraddistingue l’estetica delle arti e i dualismi su cui si regge la natura, armonica e caotica allo stesso tempo. Molte cose sono simmetriche in natura: i fiori, le stelle marine, i fiocchi di neve, i cristalli, l’uomo e le sue emozioni, le galassie nel macrocosmo, cellule e virus nel microcosmo, sono solo alcuni esempi.

Lo studio della simmetria nel XX secolo ha ridefinito i principi di bellezza ed eleganza come base del funzionamento fondamentale dell’Universo, quello più visibile dello spazio-tempo, ma anche e principalmente le simmetrie astratte, la cui esistenza è nascosta nell’infinitesimamente piccolo e nell’infinitesimamente breve, che costituiscono la base del funzionamento delle cose. Sono ritratti senza tempo, ideali, immersi in uno spazio universale e ancestrale, equilibrato da regole eterne e connessioni tra le forme vitali e spirituali del mondo. Immersi e galleggianti in reticoli e punti che divengono coordinate, percorsi e cambiamenti della nostra esistenza.

Sono volti mitologici e antichi, e allo stesso tempo costituiti da linee e forme tecnologiche e digitali che narrano e descrivono la nostra condizione umana al tempo del metaverso digitale e di una realtà sempre più virtuale. Nella nostra era, il reale è un’opzione. Essi diventano sibille e fate mitologiche, che raccontano il passato, chiariscono il presente e predicono il futuro, posizionate in una galassia immaginaria senza riferimenti di luogo o di tempo. Sono degli eoni contemporanei che proteggono e regolano leggi segrete e misteriose. I titoli delle opere sono dediche a elementi chimici, stelle, costellazioni, meteoriti, galassie, che nell’insieme formano un atlante mitologico, astronomico e umano.



L'esposizione è organizzata da Casa d'Arte San Lorenzo, in collaborazione con il Centro Raccolta Arte e il supporto di FuoriLuogo. Ingresso gratuito, riservato a coloro che saranno muniti di green pass. Per info: Casa d’Arte San Lorenzo - 0571/43595, galleria@arte-sanlorenzo.it.