Alla Hausegallerie 5 + di Spoltore la mostra "Arte in Natura" di Jörg Grunert

Alla Hausegallerie 5 + di Spoltore si terrà, sabato 30 e domenica 31 ottobre, la mostra "Arte in Natura" di Jörg Grunert. Il catalogo documenta i primi 7 anni del progetto omonimo che si sta realizzando nel piccolo borgo di San Pietro di Isola del Gran Sasso, mentre l'esposizione presenta le opere esposte a San Pietro nel corso degli anni, nella sala della Scuola Verde (Centro di Educazione Ambientale), con cui è nato il progetto 'Arte in Natura' in collaborazione con Deposito Dei Segni. Percorsi artistici per un museo all’aperto.

Sabato 30 ottobre: ore 11 presentazione catalogo (Piazza d’Albenzio), ore 12.30 visita alla mostra personale di Jörg Grünert ad Hausgallerie 5 + (Via dei Calderai, 15), orari pomeridiani: 15-16 / 17-18 / 19-20. Per info e prenotazioni: 348/7426429 - depositodeisegni@gmail.com. Per gruppi composti da 10 persone per volta.

Domenica 31 ottobre visita alla 'Hausgallerie 5 +', orari: 11-12 / 15-16 / 17-18 / 19-20.

La Hausgallerie 5 + ospita la mostra personale antologica "Arte in Natura" al fine di far condividere al fruitore l’atelier-casa dove Jörg Grünert ha creato buona parte delle opere esposte durante le mostre tenute nel Borgo di San Pietro dal 2014 al 2020. Jörg Grünert presiederà la presentazione del catalogo e accompagnerà i visitatori della mostra. Si necessita della prenotazione e di Green Pass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...