All'archivio di stato la mostra fotografica "Il genio civile"

Venerdì 17 dicembre alle ore 16:15, all'Archivio di Stato, verrà inaugurata la mostra fotografica "Il genio civile" che vanta la collaborazione del Dipartimento di Architettura dell'Università D'Annunzio. L'esposizione sarà aperta al pubblico dal 17 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 nel rispetto delle norme di sicurezza previste per l'emergenza Covid-19. Per accedere sarà necessario esibire il green pass.

L'inaugurazione sarà preceduta da alcuni interventi che illustreranno gli aspetti della storia architettonica della città. Interverranno il direttore dell'Archivio di Stato di Pescara, Silvia Iovane, il presidente del corso di laurea in Architettura, Marcello Villani, e l'ordinario della cattedra di restauro e responsabile della sezione di Storia, Restauro e Disegno, Claudio Varagnoli. Per ulteriori informazioni o in caso di necessità è possibile contattare lo 085/4549724.