Apertura eccezionale per il Museo del Treno di Montesilvano

Dal 9 all’11 giugno, in adesione ai luoghi "Aperti per Voi" del Touring Club Italiano, è prevista a Montesilvano un’apertura eccezionale del Museo del Treno a cura del Club di Territorio Tci di Pescara in collaborazione con l'Associazione culturale amatori delle ferrovie. Evento su prenotazione con donazione a sostegno del Touring Club Italiano.

Il museo consente di entrare all'interno di vagoni storici di vario tipo. In uno di questi è allestito un plastico, a sviluppo lineare, della stazione di Fossacesia come era prima dell'arretramento a monte della linea ferroviaria, che ha lasciato il posto all'attuale ciclo-pedonale della Via Verde della Costa dei Trabocchi. Nei locali a piano terra dell'attuale stazione è ricostruita la biglietteria dell’antica stazione di Montesilvano.

Una bella collezione ferromodellistica comprende un vasto plastico di fantasia su cui si muovono diversi treni, diorami e bacheche con modellini di treni, vagoni, documenti e vecchio materiale di servizio. Il museo custodisce inoltre locomotive storiche (di cui una a vapore), accuratamente restaurate, alcuni carri merci degli anni venti/trenta del novecento (del tipo FS "F1925", anche tristemente famosi per le tradotte di prigionieri e deportati nella seconda guerra mondiale) e altri veicoli di interesse storico.