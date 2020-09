Il fotografo madrileno Alvaro Deprit in mostra con «Sw»

Si apre sabato 12 settembre, alle ore 18.30, la mostra del fotografo Àlvaro Deprit intitolata "Sw" e a cura di Annalisa D'Angelo (testo di Francesco Salvatore). In programma a Nero - La Factory, in via Giovanni Caboto, dal 12 al 26 settembre.

L'esposizione, dopo aver toccato Roma, Londra, Montpellier, Lesbo (in Grecia) e Sibiu (in Romania), approda adesso a Pescara. L’inaugurazione si svolgerà secondo le norme vigenti, gli ingressi saranno contingentati e l'utilizzo della mascherina sarà obbligatorio all'interno degli spazi.

La mostra fotografica sarà visitabile soltanto su appuntamento, rispettando tutte le regole di sicurezza anti Covid attualmente previste. Ingresso libero.