Una mostra di Albano Paolinelli all'interno dello Spoltore Ensemble

In collaborazione con l’Accademia degli Insepolti, il Comune di Spoltore ha predisposto la mostra personale dell’artista Albano Paolinelli. Tra i contributi di grande valore apportati dal noto pittore alla manifestazione, si segnala la creazione del logo che ha accompagnato la rassegna fin della prima edizione. La mostra, che verrà inaugurata il 12 agosto nel primo giorno dell’Ensemble, resterà aperta fino al 3 settembre.

"Il maestro Albano Paolinelli è legato fortemente allo Spoltore Ensemble, e ne è una dimostrazione il fatto che il logo del festival sia nato proprio da una sua idea", commenta il sindaco Chiara Trulli. "Per questo e per i suoi particolari meriti artistici, l’amministrazione comunale è lieta di inserire nel cartellone dello Spoltore Ensemble la splendida mostra organizzata dall’Accademia degli Insepolti, alla quale va tutto il mio ringraziamento. Siamo certi che questo momento di alto livello artistico contribuirà, insieme a tutti gli eventi del ricchissimo cartellone della manifestazione, ad elevarne il valore culturale. Un ringraziamento particolare al maestro per aver scelto ancora la nostra città per l'esposizione di opere che sicuramente sapranno emozionare tutti coloro che nelle cinque giornate dello Spoltore Ensemble ci onoreranno della loro presenza".

“L’amministrazione comunale e tutta la cittadinanza sono davvero grate al maestro Albano Paolinelli, che ha sempre avuto un affetto particolare per il nostro borgo e il suo centro storico", aggiunge l'assessore Roberta Rullo. "È nata con lui l’idea di valorizzare il simbolo del convento di San Panfilo nel logo dello Spoltore Ensemble, riuscendo a focalizzare l’attenzione su uno dei tratti più identitari della nostra città. Albano Paolinelli è legato a Spoltore anche per la sua carriera artistica: ricordo dai suoi racconti quando lui saliva in bicicletta per venire a dipingere la nostra Spoltore. E i suoi occhi ci hanno aiutato a capire meglio le caratteristiche paesaggistiche e il valore della nostra città”.