'Abstract VI: Infragilis' al Meshroom Photography Space

Orario non disponibile

Quando Dal 22/10/2021 al 15/11/2021 Orario non disponibile

Dal 22 ottobre al 15 novembre è possibile visitare la mostra fotogra?ca collettiva che conclude il percorso di studio degli allievi del Master di Fotogra?a organizzato ogni anno da Meshroom Photo e diretto da Stefano Lista. Realizzati durante gli ultimi mesi della pandemia, i progetti esposti affrontano tematiche come la fragilità delle relazioni umane, il vissuto personale delle donne e il rapporto con se stessi durante la pandemia.

La mostra comprende infatti 9 progetti autoriali che ruotano attorno al tema della solidità e dell'infrangibilità dell’uomo (da qui il titolo latino infragilis) e pone l’attenzione su come la fotogra?a è un’arte in grado di salvare la parte più intima e profonda di ogni essere umano anche nei momenti più difficili e dolorosi della vita. L'esposizione, a ingresso gratuito, viene inaugurata u?cialmente venerdì 22 ottobre alle ore 18 sia ?sicamente sia in forma virtuale.

I progetti che si possono ammirare sono Pareti, di Mariangela Carpineto; Burro e Miele, di Francesca Cilli; E dopo la sera venne il mattino, di Diana D’Alessandro; Katy, di Alena Kundrova; The Dark Side, di Elsa Ma?ucci; DAD - Dentro Altre Dimensioni, di Elisabetta Marcucci; Echoes, di Cristiano Morelli; 32 KM, di Sabrina Silvaggi; Won, di Dante Stefanucci.

In occasione dell’inaugurazione sono previste visite guidate nei seguenti giorni: venerdì 22 ottobre, dalle ore 18 alle ore 21. Sabato 23 ottobre, dalle ore 12 alle ore 13. Domenica 24 ottobre, dalle ore 12 alle ore 13. La partecipazione è gratuita e senza bisogno di prenotazione, ma con obbligo di green pass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...