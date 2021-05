'A Sud', mostra a Palazzo Uza a cura di Massimiliano Scuderi

Apre un nuovo spazio espositivo per l’arte contemporanea e per la ricerca a Pescara promosso dalla Fondazione Zimei. "A Sud" è un progetto indipendente, pensato da Sabrina Zimei e Massimiliano Scuderi che, al quarto piano di uno storico edificio modernista nel cuore della città, intraprendono un nuovo filone di ricerca che procederà di pari passo a quello della Fondazione, giunta oramai al sesto anno di attività.

La mostra, curata da Massimiliano Scuderi, si propone come una riflessione sul concetto stesso di Sud. Per questo motivo contestualmente sarà presentato un manifesto con le suggestioni e i riferimenti culturali di una realtà non geografica, ma di uno stato mentale, di una condizione specifica che proprio il pensiero meridiano esprime, rivendicando la sua autonomia dal pensiero moderno.

La mostra sarà la prima di una serie di eventi internazionali e progetti speciali. Sarà visitabile dal 12 giugno al 12 settembre, dal martedì al sabato dalle 18 alle 21 con le regole e nei limiti stabiliti dalla normativa anti-Covid. Per appuntamento: info@a-sud.it - 338/6399508.

