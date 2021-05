Arriva "50 volte Pescara", la città viva e dinamica raccontata in 50 opere di Veggetti

Si chiama “50 volte Pescara” la mostra personale di Veggetti Kanku a "Ceravento", nuova area di condivisione dell’arte ideata da Loris Maccarone. Dopo l’inaugurazione, prevista mercoledì 19 maggio, l’esposizione andrà avanti fino al 13 giugno con l'intento di celebrare Pescara, i suoi angoli, le sue piazze, i suoi scorci e la sua gente. L’artista, con il suo stile pittorico quasi bicromatico, dà espressione e vita ad ambientazioni urbane realizzando 50 opere dall’aspetto fotografico principalmente su minitele 10x15 centimetri, insieme ad altre di vari formati.

“Viviamo giorni in cui il nostro sguardo è sempre in cerca di immagini di vita vera, comune, normale – afferma Loris Maccarone – Passeggiando, i nostri occhi osservano scene di apparente normalità e ne colgono l’essenza e la vitale importanza. Scorci di città mai notati prima si aprono a noi offrendoci nuovi orizzonti, nuove prospettive. Ci invitano a restare e a scoprire quanto della nostra città, nella ricerca spasmodica del nuovo in altri luoghi, quotidianamente perdiamo. Elementi, sensazioni e dettagli che l’artista trasferisce nelle opere che compongono ’50 volte Pescara’ e che ci vengono restituiti in una forma nuova”.

La mostra è aperta a tutti ma, per esigenze legate ai protocolli di sicurezza finalizzati a contrastare la diffusione del Covid-19, sarà visitabile su prenotazione, scrivendo a info@ceravento.it o contattando il numero di telefono 393/9523628.

