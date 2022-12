Una mostra dedicata all'arte africana organizzata dall'Archeoclub nel circolo Aternino

L'Archeoclub di Pescara ha organizzato per i prossimi giorni, assieme ad Astra, una mostra di arte africana. Appuntamento nel circolo Aternino, in piazza Garibaldi, a partire dal 12 fino al 18 dicembre. In mostra ci saranno rari ed importanti esemplari di arte africana, provenienti da collezionisti privati e quindi completamente sconosciuti al pubblico. La mostra, denominata "Africa madre dell'arte moderna" vedrà anche un altro evento correlato, ovvero una cena con cucina tipica africana che si svolgerà domenica 18 dicembre nella sala Favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo. Lunedì 12 e domenica 18 dicembre si terranno anche delle conferenze riguardanti l'arte africana.