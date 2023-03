A Montesilvano la seconda edizione di "Sterrare è umano Trophy" si tinge di rosa

Tante novità nella seconda edizione di "Sterrare è umano Trophy", l'iniziativa che punta ad unire la passione per le moto, l'avventura e le bellezze della nostra terra. A partire dalla presenza dell'iniziativa "Sterrare è umano Trophy" per la quale l'evento con base a Montesilvano dal 28 aprile al primo maggio è stato scelto fra le 5 manifestazione del settore più importanti d'Italia, e che punta ad aprire l'evento alle donne con una massiccia presenza al femminile. L'organizzatore Simone Romano:

.“L’essere indicati tra le principali iniziative sportive, su scala nazionale, al pari di ‘1000 passi’, ‘Sardegna Grand Tour’, ‘Hard Alpi Tour’ e ‘Swank Rally di Sardegna’ è per noi motivo di orgoglio perché attesta la valenza di una idea progettuale che ha avuto, sin dall’inizio, l’ambizione di coniugare l’avventura sulle due ruote con quella turistica, e ringrazio la Regione Abruzzo ed il comune di Montesilvano per averci affiancato in questo viaggio off road alla scoperta delle bellezze della nostra terra. Un viaggio che si appresta a ripartire e con numerose novità sia in termini di percorso motociclistico sia di promozione del territori.

Invito le donne abruzzesi, professioniste o appassionate, che vogliano rendersi protagoniste in ‘Sterrare è umano Trophy’ e negli altri quattro eventi nazionali, a presentare la propria candidatura, e

siamo certi che la loro partecipazione apporterà anche al mondo delle due ruote a motore, quel meraviglioso quid in più”.

Per partecipare (scadenza 31 marzo) le ragazze dovranno: postare dal proprio profilo (che deve essere pubblico) una foto o un reel su Instagram in cui si racconta la passione per la moto e l’avventura. Taggare Moto.it e Adventureriding.it usando #daltaccoaltassello. Entro il 7 aprile 20 ragazze verranno contattate da Adventure Riding per partecipare alle selezioni di prove pratiche che si svolgeranno sulla pista di motocross di Malpensa (VA), mercoledì 12 aprile 2023 con prova di abilità di guida in sella, in collaborazione con Honda Motor; prova pneumatici, in collaborazione con Metzeler, prova di navigazione, in collaborazione con Garmin; prova social, realizzazione di un reel su Instagram in cui raccontare la giornata. A fine giornata verranno selezionate le 4 finaliste.