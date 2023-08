La simpatia di Max Giusti per l'ultima Notte bianca all'Otulet Village di Città Sant'Angelo

Si chiudono con la simpatia di Max Giusti le Notti bianche dall'Outlet Village di Città Sant'Angelo. L'appuntamento è alle 21.30 del 17 agosto con ingresso libero. Uno spettacolo che arriva dopo quello della notte di San Lorenzo quando protagonista è stato Bobby Solo.

Il famosissimo showman romano intratterrà i presenti tra comicità e cabaret, ma anche con ottima musica dato che per l'occasione canterà accompagnato dalla sua band.

Aperti ovviamente i negozi per l'ultima notte degli eventi estivi con gli extra sconti pensati proprio per le Notti Bianche: sconti a partire dal 30 sui capi già in saldo (dalle 16 e fino alle 24 nei negozi aderenti).