Marsilio, Testa e Perazzetti sfileranno a Città Sant'Angelo con i vestiti della Brioni creati per i film di James Bond

Festa del Papà speciale nel centro Ibisco di Città Sant'Angelo domenica 19 marzo dove dalle 10,30 ci sarà l'evento "Defilè di Primavera 2023": torneranno in passerella i mitici vestiti di James Bond agente 007, prodotti e realizzati dalla Brioni Roman Style di Penne, in una serie cinematografica di spionaggio di produzione anglo-americana, ispirata ai romanzi dello scrittore Ian Fleming, e molto popolare negli anni '70 con l'attore Sean Connery. A sfilare con quei capi, però, saranno 3 modelli d'eccezione: il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l'onorevole Guerino Testa ed il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti

Ospite della manifestazione sarà l'attrice pescarese Morena Gentile che sarà premiata per i lusinghieri risultati raggiunti in campo cinematografico. La sfilata proseguirà con la presentazione delle nuove collezioni di anteprima abbigliamento di Città Sant' Angelo, le invitanti proposte firmate intimo Unigross, e le nuove creazioni nel settore degli abiti da sposa di Vaestae di Città Sant' Angelo.

In passerella si potranno anche ammirare i gioielli firmati Oroidea di Penne e gli occhiali di Ottica Di Camillo di Montesilvano. Il cast delle indossatrici comprende modelle di livello come Simona Di Felice, Shana Stanganella, Chiara Di Cintio, Francesca Sicignano, Soraia D'Amico e Silvia Severo. Tra i modelli volti noti come Alessio Michelucci ed il Mister Adriatico Giovanni Pirocco. Tra una uscita e l'altra sono previste le esibizioni di alcuni cantanti come Maurizio Tocco, Giuliana Marinelli e Maurizia Sciarretta in uno spettacolo presentato dall'ex campionessa italiana di pattinaggio Stella Cantelli e da Paolo Minnucci in diretta streaming su Abruzzi.tv e cronacheabruzzesi.it.