A Loreto Aprutino torna senza restrizioni il tradizionale rito del bue di San Zopito

Torna nel pieno della tradizione ed aperto a tutti l'appuntamento folkoristico - religioso del bue di San Zopito a Loreto Aprutino. In occasione della festa del santo patrono del paese, infatti, è previsto un ricco calendario di eventi e riti legati al inginocchiamento del bue ed al ritorno dei Vetturali. Ogni anno, nella domenica di Pentecoste e il lunedì successivo, i cittadini loretesi si uniscono assieme a turisti e curiosi per seguire la rievocazione dell'antica leggenda dalla quale trae origine il rito che venera San Zopito.

Secondo la tradizionale popolare, infatti, le spoglie di San Zopito furono traslate dalle catacombe di Roma fino alla cattedrale di Penne. Durante il viaggio tutti i contadini e i cittadini si inginocchiavano per rendere omaggio alle spoglie, tranne un contadino di Loreto che ignorò la processione. Il bue con il quale stava lavorando nei campi, però, si fermò e si inginocchiò in segno di rispetto. Da qui nacque il rito che ha anche un aspetto propiziatorio per la comunità agricola loretese: la domenica di Pentecoste e il giorno successivo infatti, un bue viene ogni anno portato in processione assieme agli zampognari, e cavalcato da un bambino del paese vestito di bianco. L'animale viene poi fatto inginocchiare davanti a due chiese fino alla statua del Santo. E proprio in base alla quantità di sterco prodotta dal bue in chiesa i contadini valutano l'esito dei prossimi raccolti.

Quest'anno la processione con la statua del santo patrono e il rito dell'inginocchiamento avverrà a partire dalle 18 di lunedì 6 giugno. Il programma partirà da sabato 4 giugno e per l'occasione i musei civici di Loreto saranno aperti e ci saranno visite guidate. Da segnalare la sera di domenica 5 giugno il concerto di Marco Ligabue, fratello del noto cantante Luciano.