Lorenzo Di Giovanni vince il Festival della Melodia a Silvi

Pubblico attento e numeroso in piazza dei pini, a Silvi marina, per il Festival della Melodia che ha visto il successo di un giovane artista di Rosciano Lorenzo Di Giovanni con il brano "Ci vorrebbe il mare". L'iniziativa, inserita nel cartellone degli eventi estivi, ha visto 11 artisti esibirsi davanti ad un'apposita giuria presieduta dall'assessore al turismo Matteo Colatriano e composta, tra gli altri, dal discografico Angelo Anselmi, dalla speaker di Radio Mare Barbara Di Marco e da una nutrita rappresentanza di finalisti del concorso di Mister Adriatico.

Per le migliori qualità vocali la commissione ha scelto l'esordiente Benedetta La Manna mentre per la migliore interpretazione la promettente Fabrizia Di Fabbio. Il premio della giuria e della critica ha visto nuovamente sotto i riflettori della scena i veterani del palco Giuliana Marinelli e Simone D'Annibale. Ospiti d'onore della serata sono stati il cantautore di Silvi Marco Corneli, l'artista di origini partenopee Genny Cusopoli e la cantante pescarese Lavinia Turco che ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo "Nuova ossessione".

Lo spettacolo è stato presentato dallla coppia formata da Stella Cantelli, ex campionessa italiana di pattinaggio, e dal vincitore della precedente edizione del Festival della Melodia Maurizio Tocco. Prossimi appuntamenti del tour estivo del Festival saranno a Città Sant'Angelo e a Turrivalignani con iscrizioni ancora aperte e gratuite per tutti i cantanti interessati. "È stata una bella serata - ha detto alla fine l'assessore Colatriano - Il Festival della Melodia fa ormai parte delle tradizioni artistiche estive della nostra città per uno spettacolo che cresce in qualità di anno in anno".