A Lettomanoppello un ricco cartellone di eventi e iniziative per l'estate 2021

Estate ricca di proposte ed eventi a Lettomanoppello, con l'amministrazione comunale che ha presentato l'estate lettese 2021. Un'offerta in grado di coprire tutte le esigenze dei residenti e dei turisti, spiegano il sindaco Simone Romano D’Alfonso e l'assessore Arianna Barbetta.

Fondamentale il contributo delle associazioni locali del territorio, e tutti gli eventi si svolgeranno rispettando le normative Covid. L'assessore Barbetta:

“Siamo riusciti a creare una programmazione in grado di coprire gli interessi di tutti e che è in continuo ampliamento grazie alle collaborazioni di Associazioni e attività del territorio,sempre pronti a investire del tempo per Lettomanoppello. Avremo escursioni in e-bike e trekking dando valore al nostro territorio, musica dal vivo in tutti i weekend di luglio e agosto, presentazioni di libri, eventi sull’arte e cultura, ma anche attività per i più piccoli. Per il secondo anno consecutivo verrà riproposta la Manifestazione 10 Giornate in Pietra, storico evento legato alla tradizione locale della Pietra della Maiella e degli scalpellini. "

Le novità saranno la notte bianca dello sport e una festa dedicata alla montagna, con particolare attenzione alla settimana di ferragosto. Il sindaco D'Alfonso ha aggiunto:

"I luoghi individuati sono funzionali al rispetto delle norme anti-covid19. Diversamente dagli altri anni non sarà possibile organizzare le nostre amatissime feste e sagre di paese che tanto ci rendono orgogliosi ma, nonostante ciò, con la seguente programmazione vogliamo dare un segnale forte di ripartenza a riprova che Lettomanoppello non si ferma. C’è la voglia sia di tornare alla normalità che di condividere momenti ludici insieme come comunità.

L’augurio è che questi eventi siano l’inizio di una nuova ripartenza”