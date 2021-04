La nuova DS9 è a Pescara: provala in anteprima presso il DS Store

DS 9, la nuova berlina elegante e raffinata del brand DS, sbarca in anteprima assoluta a Pescara.

DS 9 riprende le peculiarità di DS Automobiles: un frontale espressivo grazie alle iconiche DS wings sulla calandra e la griglia dal design tridimensionale a “effetto diamantato”. Il profilo anteriore trae ispirazione dalla concept car DS X-TENSE. Il design di DS 9 è accentuato dalle maniglie delle porte a scomparsa e dal tetto bicolore nero che rende ancora più elegante e raffinato il profilo della ammiraglia. L’abitacolo della berlina reinterpreta lo stile parigino grazie alle ispiraizioni DS - Opera, Rivoli e Bastille- e l’ispirazione Perfomance Line, che mostra uno stile più sportivo.

Emblema del lusso alla francese, DS 9 presenta un’attenzione particolare alla qualità dei materiali (pelle Nappa, Alcantara, lavorazione guilloché) ed al comfort dei passeggeri grazie ai sedili riscaldabili e ventilati nella parte anteriore e posteriore con funzione massaggio ed uno schermo touchscreen di 12’’ HD.

L’ambiente a bordo è ulteriormente valorizzato dall’impianto HiFi Focal Electra ed i suoi 14 altoparlanti. DS 9 offre tecnologie all’avanguardia ed i più sicuri aiuti alla guida, come: DS Drive Assist che posiziona con precisione la vettura nella carreggiata e controlla la velocità in modo da tenere la giusta distanza di sicurezza dal veicolo che precede. DS Night Vision, funzione che migliora la visuale notturna e permette di individuare i potenziali ostacoli sulla strada. DS Active Scan Suspension anticipa le imperfezioni del fondo stradale adattando le sospensioni per garantire il migliore livello di comfort a bordo.

Potrai provarla su strada presso il DS Store in Via Tiburtina 326 fino a domenica 11 aprile.

Per maggior informazioni visita il sito dedicato oppure chiama il numero 085/9210808.