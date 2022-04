"Una canzone per Ivan": Valeria Marini al Megà per la serata di beneficienza dedicata a Vaccaro

Dopo i due anni di stop determinati dal covid torna al Megà disco dinner di Pescara la serata di beneficienza “Una canzone per Ivan” con la cena solidale organizzata dall'associazione Adricesta in ricordo di Ivan Vaccaro, figlio di una volontaria dell'associazione scomparso meno di un anno fa. Un giovane ragazzo che amava la musica e che ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei genitori Antonella e Raul, dei fratelli Boris, Raoul e Giorgia e dei suoi tanti amici che hanno scelto di donare il ricavato ad Adricesta perché lo utilizzi in uno dei tanti progetti che realizza nei reparti ospedalieri. Fondi che in questo caso andranno a completamento del progetto arredi dell'ambulatorio vaccinazioni dell'ospedale di Pescara che sarà dedicato a Ivan e per l'acquisto di un ecografo di ultima generazione per il reparto di ematologia del presidio.

Una serata di ricordo, ma anche di divertimento che vedrà la presenza della show girl Valeria Marini e di Pierpaolo Petrelli, volto noto del piccolo schermo che da ex tronista e oggi protagonista nei programmi Rai Tale e Quale show e Dominca In. All'evento parteciperà anche la Galli band. Sarà anche l'occasione per festeggiare i 18 anni di Adricesta per cui, nel corso dell'evento, saranno proiettati video messaggi di tanti personaggi dello sport e dello spettacolo amici dell'associazione. A condurre la serata Luca Pompei e Jennifer di Vincenzo. Coordinamento e testi della serata a cura di Graziella Core. L'evento è patrocinato dal Comune e dalla Asl.