Un incontro pubblico per scoprire la storia e il fascino della Città Sant'Angelo sotterranea

Un incontro pubblico per far conoscere ai cittadini, ai turisti e a tutti coloro che sono affascinati dalla storia, la Città Sant'Angelo "sotterranea". Appuntamento nel teatro comunale angolano venerdì 28 aprile dalle ore 18, per l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale. Come spiega il sindaco Matteo Perazzetti, che aprirà il convegno con il suo intervento:

"L'incontro, frutto di un attento lavoro di ricerca ed esplorazione, ci consente un accesso privilegiato sulla Città Sant’Angelo ipogea, che traccia la storia del nostro centro storico attraverso i sotterranei, luoghi affascinanti e prezioso patrimonio, fonte diretta per scoprire la cultura passata e le tecniche costruttive utilizzate nei secoli scorsi. Oltre al mio intervento, saranno cruciali quello dell'assessore Marcello Di Gregorio, che ha contribuito alla cura del progetto, e dei ricercatori che hanno permesso la sua realizzazione, Guglielmo Di Camillo, Sergio Agnellini e Alessandra Ciarico."

L'ingresso è gratuito. Prevista anche la presenza di Anna Dionisio, funzionaria della soprintendenza di Chieti e Pescara.