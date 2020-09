Inaugura la nuova concessionaria Autoepi Honda

C’è grande attesa per l’inaugurazione della nuova concessionaria AUTOEPI HONDA, che sorgerà in Strada Vicinale Torretta 12 a Pescara, nel noto complesso che da decenni ospita lo showroom e il Service autorizzato Citroen. L’appuntamento è fissato a sabato 19 settembre con inizio alle ore 18. L’ingresso è gratuito, i partecipanti saranno registrati in reception nel pieno rispetto del Protocollo Covid 19. “Una festa ricca di emozione e fascino orientale”, promettono i titolari di Autoepi, pronti ad abbracciare il prestigioso brand giapponese. Rendere felici i propri clienti migliorandone le esperienze quotidiane è infatti la vera mission di Honda, sulla scia dell’ambizione di Soichiro Honda e Takeo Fujisawa, fondatori del marchio. Da qui una gamma visionaria, lungimirante, orientata al futuro, con una forte connotazione ibrida e un audace approccio con il mondo elettrico: la citycar Honda E, primo modello full electric del brand, ha già conquistato cuori e sguardi grazie alla esponenziale tecnologia interna, al design anticonformista e alle prestazioni sorprendenti del suo motore. La nuova era contiene il lancio della nuova Jazz ibrida, compatta fuori ma assai spaziosa dentro, e l’affermarsi dei Suv HR-V e CR-V, capaci di assicurare bassi consumi, spazio e comfort di guida. Honda Civic è invece la scelta ideale per chi ha lo sport nel dna.

Sabato 19 sarà l’occasione giusta per immergersi nella nuova realtà Autoepi Honda, in una giornata che si preannuncia molto particolare, tra l’esaltazione del tradizionale kimono giapponese e la realizzazione di composizioni floreali legate alla tradizione nipponica, fino all’arte degli Origami, la piegatura della carta che dà vita a oggetti di ogni tipo. Il tutto pensato e realizzato in collaborazione con l’Associazione GIAPPONE ABRUZZO. I partecipanti, cui si ricorda di indossare obbligatoriamente la mascherina, potranno visionare i modelli della gamma (e già si parla di un’altra grande sorpresa da scoprire in salone), richiedere un preventivo o fissare un appuntamento per il test drive con l’auto richiesta.

