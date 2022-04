Honda Live Tour 2022 sbarca a Montesilvano

È arrivato il momento di provare su strada la tua moto Honda preferita! Dove? In Abruzzo, a Montesilvano presso il Pala Dean Martin. Quando? Dal 28 aprile al 1° maggio in occasione dello "Sterrare è Umano Trophy".



Torna dunque l'attesissimo Honda Live Tour 2022, la migliore occasione per provare gratuitamente i modelli della gamma giapponese, moto e scooter. Autoepi, da poco concessionaria ufficiale Honda Moto, sarà naturalmente presente e super operativa!



L'esperienza di guida di una moto Honda riserva come sempre un sapore particolare e si esalta ancor più all'interno del villaggio allestito dal brand nipponico, sempre ricco di sorprese e novità.



Parliamo dei modelli disponibili al test drive: Africa Twin, NT1100, X-ADV, CB500X, NC750X. Sarà necessario portare con sé patente in corso di validità e un casco (nel caso di utilizzo di un casco jet è obbligatorio indossare la mascherina) oltre ad abbigliamento tecnico adeguato. Tutti i mezzi in prova verranno accuratamente sanificati dopo ciascun utilizzo. Sarà possibile prenotare la prova su strada direttamente presso il villaggio Honda dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.



Gallery

Ci vediamo il 28 aprile al Pala Dean Martin di Montesilvano!