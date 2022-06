Le voci del Gospel Afritalian Children Choir per un concerto in piazza Santa Caterina

Il parco in piazza Santa Caterina si anima per un concerto gospel. Lo ha fatto sapere il vicesindaco e assessore Gianni Santilli, aggiungendo che il il Gospel Afritalian Children Choir si esibirà domenica 26 giugno dalle 18,30.

"Ospiteremo il Gospel Afritalian Children Choir, un ensemble formato da adulti e da bambini africani e italiani che nella musica vocale hanno trovato un elemento di socializzazione e di

condivisione. L'evento è organizzato dall'associazione "L’Umana Dimora", in collaborazione con l’associazione "Genitori, Progetto Andrea e La Città dei Ragazzi", e con la Fondazione Anmig, e gode del patrocinio del Comune di Pescara che crede convintamente in progetti come questo"

L'obiettivo del concerto, oltre ad offrire uno spettacolo suggestivo ed emozionante alla città, è anche quello di riportare bambini e genitori in questa area verde della città:

"Per questo confidiamo in una partecipazione numerosa. Naturalmente, l’ingresso al parco di piazza Santa Caterina è libero"