Pescara si tingerà di rosa per il Giro d'Italia ma il concertone non ci sarà

Come anticipato nei giorni scorsi, quest'anno dopo il grande successo dello scorso anno con il concerto da 15 mila persone di Jimmy Sax, Pescara non avrà un altro evento musicale in occasione del passaggio del Giro d'Italia. Lo ha definitivamente confermato l'assessore Alfredo Cremonese, da noi raggiunto per capire quali saranno le iniziative organizzate in città per l'arrivo della carovana rosa. Ricordiamo che il Giro d'Italia 2023 partirà in Abruzzo, con la cronometro da Fossacesia a Ortona. Nella seconda tappa, invece, il Giro transiterà anche a Pescara e Montesilvano il 7 maggio.

"Come previsto non sarà possibile organizzare un altro grande concerto in piazza della Rinascita in quanto nella data di nostro interesse l'area era già stata prenotata per un altro evento. Volevamo riproporre un format che lo scorso anno ci ha regalato grandi soddisfazioni con una presenza di pubblico eccezionale e le attività commerciali piene, ma non avevamo a disposizione un'altra area compatibile in questo momento: escludendo la zona del mare dove il clima non è ancora stabile anche all'inizio di maggio, l'area di risulta lo ricordiamo non è disponibile in quanto saranno posizionati molti mezzi della carovana del Giro stesso. Comunque la nostra città accoglierà al meglio e con grande entusiasmo i corridori e tutto il mondo che ruota attorno al Giro d'Italia".

La città, infatti, si colorerà di rosa con i principali monumenti che saranno illuminati proprio con questo colore: dalla torre civica al ponte Flaiano, oltre al ponte del Mare, ad alcune fontane e al Big piano che si trova in piazza della Rinascita. Inoltre, proprio piazza della Rinascita il 4 maggio dalle 17 in collaborazione con Rcs presenterà ufficialmente le squadre partecipanti al Giro con un evento di intrattenimento. Infine il quartier generale del Giro nelle giornate abruzzesi ed in particolare della preparazione per la prima tappa di Fossaceisa sarà sempre a Pescara, all'interno dell'Aurum.