Dalla Fondazione Genti D'Abruzzo sei eventi online per scoprire il patrimonio culturale della nostra regione

La Fondazione Genti D'Abruzzo ha organizzato dal 7 febbraio al 14 marzo sei eventi online da poter seguire su Google Meet, per far conoscere a tutti l'immenso patrimonio culturale della nostra regione, dalle strade battute ai sentieri sconosciuti in un viaggio a tappe davvero suggestivo, che per motivi legati alle restrizioni Covid dovrà ancora essere a distanza.

Se, infatti, la zona gialla consente la riapertura dei musei per le visite alle collezioni rispettando parametri e rigidi protocolli, le attività di divulgazione in presenza sono ancora vietate spiega Letizia Lizza, direttrice della Fondazione. Il progetto si chiama AbruzzOnline e i visitatori saranno guidati da due esperti di didattica, Serena D'Orazio e Christian Dolente.

Queste le date, dalle 17,30 della durata di circa un'ora:

7 febbraio : Il culto di San Michele in Abruzzo

: Il culto di San Michele in Abruzzo 14 febbraio : Escher e l’Abruzzo: un sogno inciso

: Escher e l’Abruzzo: un sogno inciso 21 febbraio : Castelli e torri d’avvistamento da vertigini

: Castelli e torri d’avvistamento da vertigini 28 febbraio : Arte e cultura sulla via del Tratturo Magno

: Arte e cultura sulla via del Tratturo Magno 7 marzo : Vi racconto le opere dei Cascella

: Vi racconto le opere dei Cascella 14 marzo: Aielli e la Street Art

Il presidente della Fondazione Della Cagna:

L'attività di catalogazione e conservazione non si è mai fermata, così come quella di divulgazione che abbiamo spostato sul web. L'emergenza sanitaria sta cambiando molte cose, anche l'approccio con la cultura e con gli eventi e noi stiamo cercando di interpretare questo cambiamento senza essere costretti ad inseguire le novità. Il programma proposto guarda ad alcuni aspetti particolari del territorio, trasformandoli in esperienze culturali da vivere in maniera innovativa, anche come spunti da approfondire a seconda dell'interesse personale.

Le iscrizioni agli eventi online saranno aperte fino al 5 febbraio e possono essere richieste informazioni e prenotazioni all'indirizzo didattica@gentidabruzzo.it o chiamando il numero 393 9374212, il mercoledi? ed il venerdi? dalle 9.30 alle 12.30.