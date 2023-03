"Watch mania", al porto turistico una mostra scambio dell'orologio d'epoca e non

Si terrà domenica 2 aprile dalle ore 10 alle ore 18, nel padiglione Daniele Becci del porto turistico di Pescara, "Watch mania", mostra scambio dell'orologio d'epoca e non dove i collezionisti e gli appassionati potranno trovare gli orologi più belli di ogni epoca. Ingresso a pagamento. Parcheggio interno.

I rivenditori avranno la possibilità di esporre i propri segnatempo, mentre chi magari ha trovato dei vecchi orologi nel cassetto, e vuole avere una valutazione da parte degli esperti, potrà ottenerla in fiera gratuitamente e senza impegno. Per informazioni: 338/5228913.

Spiega Antonio Chiatamone Ranieri, organizzatore in collaborazione con Amedeo D'Onofrio: "Questo è il più grande evento che si tiene a livello nazionale, giunto alla sua terza edizione. A Pescara arriveranno espositori da tutta Italia e anche da oltre confine. Si incontreranno tra loro collezionisti, appassionati, rivenditori e commercianti. Sarà un'occasione da non perdere per tutti gli amanti del settore".