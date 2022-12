"Viva l’oliva!", all'Aurum la fiera degli oli Evo

Si chiama "Viva l’oliva!" la fiera degli oli Evo in programma all'Aurum domenica 18 e lunedì 19 dicembre. Saranno due giornate interamente dedicate all’olio extravergine, con 40 espositori, laboratori, show cooking, conferenze, degustazioni e mercato. Sarà inoltre possibile acquistare tutti i prodotti presenti; un'occasione unica per portare sulle vostre tavole le eccellenze del nostro territorio, anche in vista del Natale. Non mancheranno salumi, panettoni all'olio Evo e prodotti naturali per la cosmesi.

L’Italia è una delle nazioni più dedite alla produzione dell’olio. Parte integrante della dieta mediterranea, è sicuramente uno dei prodotti più utilizzati sulle nostre tavole. La diffusione dell’olio extravergine italiano nel mercato globale, lo ha portato negli ultimi anni ad essere oggetto di frodi e contraffazioni (modificandone la composizione naturale o alterandolo con componenti chimici).

Come si riconosce allora un olio extravergine di oliva di qualità? “Viva l’oliva!” dedicherà 2 giornate all’oro verde, ospitando produttori provenienti sia dall’Abruzzo che dal resto del territorio nazionale. Si potrà degustare, acquistare, conoscere, approfondire con produttori, laboratori e conferenze. Non mancheranno amici viticoltori e produttori food.