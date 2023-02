Nel PalaFiere di via Tirino torna Saral Food, l'evento dedicato all'alimentazione

Tutto pronto a Pescara per la 32esima edizione della fiera Saral Food, dedicata all'alimentazione, che si svolgerà nel PalaFiere in via Tirino da domenica 19 a mercoledì 22 marzo. Il Saral Food è promosso e organizzato da Fiere service, diretto da Giancarlo Cianflone. Una quattro giorni che richiamerà migliaia di persone. Gli appuntamenti a cornice dell’evento fieristico riguardano diverse tematiche: alimentazione, ristorazione, gelateria, pasticceria, panetteria, birre, vini e distillati.

Il Saral Food è uno degli eventi fieristici più importanti del centro-sud Italia. Una manifestazione di assoluto prestigio, che porterà nel polo fieristico cittadino i maggiori espositori del settore provenienti da tutta Europa, che daranno vita a un appuntamento utile per conoscere, più dall’interno, le ultimissime novità in materia di alimentazione e ristorazione e, soprattutto, per assaggiare prodotti e specialità favolosi.

Il ‘PescaraFiere’ sorge su un’area di 40.000 mq, su cui sono stati realizzati anche dei parcheggi, ed è un polo di riferimento per coloro che desiderano organizzare al centro dell'area metropolitana Pescara-Chieti eventi di importanza nazionale con circa 6.000 mq coperti al piano terra e 3.000 mq al primo piano. PescaraFiere è dotata di sale congressi, ristorante e servizi per la fiera, e dispone di una grande terrazza di circa 3.700 mq al secondo piano utilizzabile anche per spettacoli musicali ed eventi in genere.