Pescara Sposi torna al porto turistico senza rinunciare alla sicurezza

Dal 9 all'11 ottobre torna Pescara Sposi, l’evento fieristico che animerà per tre giornate consecutive i padiglioni del Marina di Pescara. L’evento è organizzato da Fiere e Dintorni ed è promosso dalla Cna di Pescara e dalla Camera di Commercio Chieti Pescara.

«La pandemia ha solo rinviato di qualche mese i matrimoni, ma non ha spento l’entusiasmo e l’amore di tante coppie che a breve diventeranno marito e moglie», evidenzia Silvia Di Silvio di Fiere e Dintorni. «Negli anni Pescara Sposi ha saputo evolversi e approcciare a un mercato di sposi sempre più evoluti e digitali, così come, dopo uno sconvolgimento pandemico, l'evento ha saputo interpretare le nuove esigenze del suo target di new lovers».