L’amore multicolor torna a esplodere con la Fiera Pescara Sposi

L’amore è per tutti e può essere di ogni colore. Ancora una volta un messaggio di inclusione e pari opportunità quello che arriva dalla fiera Pescara Sposi, l’appuntamento dedicato al settore wedding in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre al porto turistico. Arrivato alla sua quattordicesima edizione, l’evento fieristico, promosso dall’associazione Vae Victis e realizzato con il patrocinio del Comune di Pescara e del consiglio regionale, vuole rappresentare sempre di più un evento esclusivo e inclusivo per tutte le coppie prossime al giorno più bello.

Con gli slogan “Love is for all” e “Love is better in multicolor”, la fiera di settore apre ancora una volta le porte a ogni genere di coppia con l’obiettivo non solo di offrire ai futuri sposi un luogo dove sentirsi accolti senza alcuna forma di pregiudizio, ma anche di farsi portavoce di un messaggio di inclusione sociale e di rispetto. E ancora, l’idea è quella di stare al passo con i tempi, scegliendo professionisti del settore in grado di confezionare su misura tutti i dettagli giusti per ogni genere di cerimonia. Sempre di più, infatti, il matrimonio si è allontanato dai classici canoni del rito religioso, aprendosi a diverse forme di cerimonie civili pensate per chi si avvicina per la prima volta al giorno del sì, ma anche per chi decide di rinnovare una promessa d’amore dopo anni, o per chi sceglie di dare un riconoscimento giuridico a una famiglia dove l’amore già regna da anni.

Pescara Sposi, dunque, vuole rappresentare una piattaforma di facilitazione per le coppie che stanno pianificando il giorno del sì offrendo spunti, consigli e preziosi suggerimenti che vanno dall’abbigliamento ai fiori, passando per le location, l’intrattenimento, le acconciature fino ad arrivare alla progettazione e arredo d'interno per la propria casa casa. A riassumere il concept della fiera è la presidente dell’associazione Vae Victis, Silvia Di Silvio: «Nell’era dell’inclusività e delle pari opportunità, abbiamo pensato a tante variabili colorate che possano dare multiformi ispirazioni sfaccettature all’evento e ai suoi partecipanti. Lo faremo, come sempre, contando sulla professionalità di aziende del settore wedding in grado di rivisitare le proprie proposte per adeguarsi alle esigenze di un mercato in continua evoluzione».

In un’epoca in cui il matrimonio, pur restando uno degli eventi più importanti nella vita di una coppia, dunque, cambia forma e colore per adeguarsi alle varie esigenze, la fiera Pescara Sposi si è evoluta sempre di più, così come i professionisti del settore che la animano, con l’obiettivo di offrire agli innamorati un’occasione per confezionare il proprio giorno speciale su misura. Non senza rinunciare al divertimento, dal momento che i partecipanti avranno a disposizione un evento esclusivo a loro dedicato, il “The wedding fashion event”, che entrambe le giornate consentirà loro di avere di anticipare i tempi e di poter godere di un piccolo assaggio di come potrebbe essere il loro giorno speciale.

A partire dalle ore 17 torneranno a sfilare i principali brand con le nuove collezioni sposa, sposo e cerimonia, così come sul palco andranno in scena le migliori proposte musicali e di intrattenimento, con un vero e proprio music show che consentirà ai futuri sposi di scegliere le melodie più indicate da abbinare alla propria cerimonia per amplificare le emozioni di un momento indimenticabile. Non mancheranno anche le ultime tendenze in tema di hair style e fashion design e le degustazioni di vini a cura di Feudo Antico.

Per offrire agli sposi un’occasione per incontrare i professionisti del wedding e pianificare il proprio matrimonio, anche quest’anno l’evento sarà riservato alle coppie di futuri sposi. Inoltre, tutte le coppie che accederanno all’evento riceveranno uno special gift sponsorizzato dall'azienda Acqua&Sapone. Gli sposi potranno registrarsi sul sito Internet fierapescarasposi.it e scaricare il personal pass oppure direttamente all’ingresso dell’evento.