Al Porto turistico torna la Fiera Bio Benessere

Tre giornate dedicate al benessere, alla sostenibilità ambientale, all’energia green e a uno stile di vita sano e naturale. È l’ottava edizione di Bio Benessere, la fiera del sano vivere, in programma da venerdì 24 a domenica 26 settembre. Tutti gli eventi sono su prenotazione. Alle ore 16.30 del 24 settembre è in programma un momento di incontro e approfondimento dal titolo “Educazione al benessere e turismo” che coinvolgerà anche Università e Federalberghi. Nell’ambito del convegno verrà illustrato anche il progetto “Ecospiaggia” di Pescara.

La seconda e la terza giornata saranno invece dedicate alla Green Energy e al risparmio energetico con un’attenzione particolare al capoluogo adriatico come smart city. La tematica verrà sviluppata sia sul versante pubblico che su quello privato, offrendo una visuale completa della cultura green alla cittadinanza dell'intera area metropolitana.

Tre i momenti informativi e formativi in programma nell'area seminari della fiera: il primo sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, sabato alle ore 10, il secondo sulla transizione energetica, sabato alle ore 11 e il terzo sulle comunità energetiche, domenica alle ore 11. Fondamentale per lo sviluppo del tema energia in ambito privato sarà invece la presenza di Vestina Gas e Luce, che curerà l'approfondimento "Energia e Benessere, l'energia che aiuta l'ambiente", sabato alle ore 16 nell’area seminari.

Oltre al percorso espositivo, gli utenti potranno prenotare una serie di iniziative gratuite come, appunto, la partecipazione a convegni e momenti formativi e di aggiornamento, test drive con le eco Smart by Barbuscia Smart o punzonature delle proprie biciclette (domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.30). In programma anche un rapido corso di guida sicura rivolto ai ragazzi dai 6 ai 16 anni realizzato in collaborazione con la polizia municipale di Pescara.

L’ingresso all’evento è gratuito ma con green pass e previa registrazione che può essere fatta online sul sito ufficiale della fiera.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...