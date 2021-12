Inaugurata all'Aurum "Orchidee in festa", Casartigiani: "Tantissima gente, oltre le attese"

Casartigiani Pescara, tramite il suo direttore Dino Lucente, esprime soddisfazione per l'apertura di "Orchidee in festa", avvenuta oggi all'Aurum. Lucente, presente all’inaugurazione insieme al sindaco di Pescara Carlo Masci e al presidente del Parco Nazionale della Maiella Lucio Zazzara, ha evidenziato la partecipazione di "tantissima gente, veramente oltre le attese. Solo in mattinata oltre 200 persone per ammirare una cascata d’acqua dal vivo".

"Orchidee in festa" è la prima manifestazione nazionale organizzata dall'Aoci con la presenza di due università, La Federico II di Napoli e La Sapienza di Roma, con i due orti botanici più importanti d’italia che nelle due giornate, con i loro consulenti tecnici, su prenotazione come previsto dai protocolli anti Covid, terranno seminari su come tenere in vita le orchidee di tutto il mondo.