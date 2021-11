'Orchidee in Festa', all’Aurum una due giorni con l'esposizione internazionale

Per due giorni, il 4 e 5 dicembre, Pescara diventerà la città delle orchidee con “Orchidee in festa”, manifestazione organizzata dall’associazione Orchidofili Centro Italia in collaborazione con il Parco Nazionale della Maiella, a ingresso gratuito. Parteciperanno l'Orto Botanico di Napoli, l'università degli Studi Federico II, l'Orto Botanico di Roma e l'università La Sapienza.

In programma tante interessanti iniziative, come spiega Mariangela Bellisario, presidente dell’Aoci: “Allestiremo un’area con uno scenario suggestivo e particolare nel quale verrà ricreato un ambiente tropicale dove saranno esposte orchidee tropicali in fiore, tillandsie e felci. Le tropicali verranno giudicate da esperti. Ci sarà una mostra fotografica che rappresenterà le orchidee spontanee (che in questo periodo sono dormienti). Saranno presenti venditori italiani ed esteri. Il programma delle conferenze prevede la partecipazione di biologi e botanici delle due università di Napoli e Roma, nonchè degli esperti della nostra associazione. Vi saranno inoltre due conferenze con collegamenti in streaming con l’estero”.