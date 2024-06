Notte di Cavour: i bambini protagonisti della terza edizione tra convivialità e sconti

Torna anche quest’anno la Notte di Cavour, iniziativa voluta dai commercianti di quartiere di via Camillo Benso Conte di Cavour.

Protagonisti in particolar modo saranno i bambini, ai quali saranno riservata tanta animazione dedicata già dal pomeriggio.

Le attività di ristorazione scenderanno in strada con panche condivise e menù ad hoc per la festa, mentre le altre attività (non food) faranno sconti e promozioni sui loro prodotti.

Un momento conviviale, dove non mancheranno attrazioni anche per i più grandi. Una festa per aiutare il piccolo commercio e favorire il sano stare bene. Riappropriarsi del quartiere e dei suoi spazi è il messaggio che gli organizzatori della festa vogliono lanciare a gran voce.

Sono ben 11 le attività aderenti e promotrici dell'evento: Arrosticini e Vini, Dolce Latte, Pasticceria Sucrè Salé, erboristeria Erbavoglio, Stefano Cibo e Vino, Vesa Cake, Enoteca il ritrovo di Pan, Alpha shop, Femina, Pizzeria lo Zio e Paola De Florentis.

Il quartiere è uno dei fiori all'occhiello della città, dove vi è una buona qualità della vita e dove insiste un gran legame tra residenti e piccolo commercio, sano e responsabile. L’obiettivo è tutelare questo legame e renderlo sempre più forte. Iniziative di questo tenore non solo aprono alla città, ma arricchiscono il quartiere, producono sicurezza e decoro. La festa è patrocinata dal comune di Pescara.

La festa avrà inizio dalle ore 17.30 con tanta animazione per bambini e famiglie. Nel corso della serata invece spazio alla musica e quindi agli artisti locali.

Ospiti della Notte di Cavour saranno: Osvaldo Bianchi con un tributo al cantautorato italiano. I Kom con un tributo a Vasco Rossi. AdniL con il progetto soul of the sound. Salvatore Guido con un tributo a Claudio Baglioni. A far ballare la via saranno invece i deejay Pino Morelli con una selezione rigorosamente in vinile e Max Conti.