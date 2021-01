'Las.fair', la fiera dell'arte emergente all'Aurum di Pescara: appuntamento a maggio

Nasce "Las.fair", una nuova manifestazione d’arte contemporanea rivolta agli artisti emergenti che si terrà il 28, 29 e 30 maggio. Fino al 7 febbraio artisti emergenti che lavorano con la fotografia, le arti visive, la grafica e l’illustrazione potranno sottoporre la domanda di partecipazione all’evento. La selezione delle opere sarà valutata da un team curatoriale composto da:

Alberto Dambruoso, storico dell’arte e curatore indipendente, direttore artistico Las.fair

Giuliana Benassi, curatrice indipendente e storica dell’arte

Valentino Catricalà, studioso, curatore e critico d’arte

Manuela De Leonardis, storica dell’arte, giornalista e curatrice indipendente

Maria Chiara Valacchi, critica d’arte e curatrice indipendente

'Las.fair' sarà ospitata all'Aurum in tre sale espositive attrezzate per un totale di oltre 1000 mq. Un auditorium da 70 posti ospiterà talk con esperti e protagonisti del mondo dell'arte contemporanea e attività come workshop e masterclass. L’obiettivo di 'Las.fair' è quello di offrire ai giovani artisti l’opportunità di presentare fisicamente i loro lavori in un contesto aperto e stimolante, ma anche di favorire momenti di incontro, discussione, scambio e crescita che diano vita a sinergie, collaborazioni, nuove opportunità e progetti.

Un movimento creativoche si propone di contribuire al tessuto culturale e artistico della città, con l’inevitabile proposito di affermarsi, nel lungo periodo, come una realtà significativa nel panorama dell’arte contemporanea del nostro Paese. Contestualmente alla fiera verrà organizzato anche un ricco programma di eventi collaterali in presenza e on line che andrà a costituire un vero e proprio festival, coinvolgendo artisti di rilevanza nazionale e internazionale, ma anche realtà impegnate nella ricerca e nella promozione, nell’ottica della costruzione di un grande network per l’arte contemporanea.

Scopo della manifestazione è inoltre richiamare l’interesse dei visitatori, dei galleristi e dei collezionisti d’arte contemporanea sulla produzione dei giovani artisti e sull’attività delle realtà culturali che si occupano della loro valorizzazione. 'Las.fair' è ideata e organizzata dall’associazione culturale Limite Arti Sicure di Pescara, fondata da Federica Di Ninni, architetto, e Francesca De Salvia, restauratrice e storica dell’arte.