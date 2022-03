Mostra del Fiore - Florviva al porto turistico "Marina di Pescara"

Dal 23 al 25 aprile si terrà, al porto turistico "Marina di Pescara", la Mostra del Fiore - Florviva 2022. L'evento è organizzato da Assoflora Abruzzo (Associazione dei produttori florovivaisti abruzzesi) e Arfa (Associazione regionale del florovivaismo abruzzese), in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti-Pescara ed European Athenaeum of Floral Art.

Il florovivaismo abruzzese, che avrà un ruolo da protagonista nella fiera, vanta numeri importanti nell’ambito dell’economia regionale: circa 250 aziende attive su 385 ettari di territorio che danno lavoro ad oltre 2.500 addetti e che generano un valore di oltre 50 milioni di euro annui. Dati significativi che non descrivono appieno quel mix di conoscenza, tecnica, innovazione e passione all’origine di realtà imprenditoriali in molti casi divenute leader a livello internazionale. Alla promozione di tutto questo contribuiscono, da anni, due realtà associative come Arfa e Assoflora, impegnate anche nell’assistenza amministrativa, nella formazione e nei rapporti con gli attori istituzionali.

La "Mostra del Fiore", la manifestazione che ha il merito di avere per prima colto le potenzialità della floricultura in Abruzzo, nasce nel 1976 a Francavilla al Mare: l’iniziativa partì da un gruppo di produttori locali che idearono l’evento ospitandolo nello storico Palazzo Sirena. In breve tempo la manifestazione è diventata un appuntamento fisso in primavera, crescendo di anno in anno, tanto che gli organizzatori dovettero trasferirla, per l’ampliamento della richiesta di partecipazione di espositori e produttori, prima in zona Asterope, a ridosso di Pescara, poi a valle Anzuca ed infine nelle prestigiose sale del Museo Michetti.

Nel frattempo, nel 2000, a Lanciano nasce "Florviva", fiera dedicata esclusivamente al mercato del florovivaismo. Nel 2009, grazie all'intuizione del presidente dell’Associazione Regionale Florovivaismo Abruzzese (Arfa), Remo Matricardi e del sostegno della Camera di Commercio di Pescara, la Mostra del Fiore si trasferisce al porto turistico “Marina di Pescara”. E da allora si è sempre tenuta in questa location. Dal 2012 i due storici appuntamenti più importanti della floricultura in Abruzzo sono stati uniti in una sinergia vincente, realizzando una rassegna che nelle scorse edizioni ha fatto registrare oltre 70mila presenze all’anno, coinvolgendo produttori di quindici regioni italiane ed espositori di 20 Paesi nel mondo.