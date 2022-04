La Fiera Mercato dell’Elettronica giunge alla XVII edizione

Verrà inaugurata sabato 9 aprile, alle ore 9, la XVII edizione della Fiera Mercato dell'Elettronica. Il taglio del nastro avverrà per mano del sindaco di Pescara, Carlo Masci, e alla presenza delle maggiori autorità politiche e religiose regionali. Aprirà così i battenti, nella sede del polo fieristico di via Tirino, l'importante evento primaverile riservato al settore informatico che si colloca sulla scia dell'altro grande appuntamento, la Fiera del Radioamatore di novembre, celeberrimo anche fuori dai confini dell’Italia.

Nel PalaFiere pescarese si vivrà un weekend all’insegna della tecnologia e dell'innovazione. Il ricco fine settimana dedicato ai radiantisti si aprirà nella mattinata di sabato 9 aprile con un incontro informale dei "Radiosondisti" per la riconsegna virtuale della Sonda Meteorologica recuperata a fine esercizio dal Radioamatore Sante Di Prinzio. Nello stand della Sezione Ari (Associazione Radioamatori Italiani) di Pescara interverrà l'ingegner Raffaele Lidori del Cetemps dell'Aquila.

Altri appuntamenti per appassionati e curiosi saranno: sabato 9 aprile, con inizio alle ore 9:30, convegno sul Terzo Settore; dalle ore 10:30 incontro/dibattito su "Trasmissioni digitali Dmr, D-Star ed altre opportunità in situazioni emergenziali". Domenica 10, dalle ore 10:30, prosegue l'incontro/dibattito su "Trasmissioni digitali Dmr, D-Star ed altre opportunità in situazioni emergenziali".

Le sezioni abruzzesi dell’Ari saranno presenti in fiera, ospitate dal loro comitato regionale Ari, per avere incontri e confronti sull’attività radioamatoriale in Abruzzo, in particolar modo nell’ambito della Protezione Civile regionale. Per l'ingresso in Fiera saranno necessari sia il Green Pass base sia la mascherina Ffp2. Ingresso unico "special price", anche per manifestazioni concomitanti. Ampio parcheggio, servizio ristoro e bar.