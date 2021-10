Al porto turistico torna la fiera 'Expo Security'

Orario non disponibile

Aggiornamento, conoscenza, confronto, scambio di buone prassi: sono queste le parole chiave di Expo Security, la principale fiera del Centro-Sud Italia dedicata all’intera filiera della sicurezza in programma il 14 e 15 ottobre nel porto turistico di Pescara. L’evento fieristico dedicato ai professionisti del settore Restart e resilienza è giunto alla sua quinta edizione e si terrà in sicurezza, nel pieno rispetto delle normative attualmente previste dall’emergenza Covid 19.

I padiglioni espositivi si animeranno con stand, incontri, scambi di buone prassi, presentazioni e molto altro. È prevista la prenotazione obbligatoria per accedere al polo fieristico. La manifestazione, con il management Fiere E Dintorni, gode del patrocinio di Confindustria Chieti Pescara e di Assosicurezza, Cna Installazione e Impianti, Enea, Aips e Anfov. Una due giorni interamente dedicata alle soluzioni innovative, a nuove proposte per ogni ambito di applicazione, workshop, formazione professionale e case histories di successo con i più grandi brand del security system.

La presenza dei principali produttori di sistemi di sicurezza e l’esperienza dei migliori professionisti del settore rendono questo evento unico nel panorama adriatico e fanno di Pescara il cuore pulsante della sicurezza dell’intero Centro-Sud Italia. A cominciare dalla sicurezza fisica, con tutte le novità in tema di domotica e automazione, passando per le nuove normative antincendio, fino ad arrivare alla sicurezza logica e ai sistemi più innovativi in materia di cyber security.

