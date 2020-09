'Expo Security & Cyber Security Forum' al porto turistico di Pescara

Torna l’evento fieristico dedicato ai professionisti del settore Restart e resilienza. La nuova edizione di Expo Security & Cyber Security Forum si terrà in sicurezza, nel pieno rispetto delle normative previste dall’emergenza Covid 19. Appuntamento giovedì 15 e venerdì 16 ottobre. I padiglioni espositivi si animeranno con stand, incontri, scambi di buone prassi, presentazioni e molto altro. La fiera è giunta alla sua quarta edizione. È prevista la prenotazione obbligatoria per accedere al polo fieristico.

Nel corso delle due giornate sono previste tavole rotonde di cui saranno protagonisti esperti del calibro di Andrea Monti, high tech lawyer, o di Stefano Cianciotta, docente di Crisis Management dell’Università di Teramo, e grandi colossi della sicurezza informatica come Norton che ha scelto l’Expo Security per presentare gli ultimi aggiornamenti in tema di cyber security. Argomento di punta di questo secondo Forum sarà poi la blockchain.