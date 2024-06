Diorama festival 2024: un weekend di arte, musica, cultura e turismo

Sta per tornare il Diorama festival 2024 a Montesilvano, che si terrà nel weekend del 22 e 23 giugno al belvedere del borgo antico. Dalle ore 18 e con ingresso gratuito, si potrà ammirare lo spettacolo di arte, musica, cultura e turismo.

Diorama festival è un progetto di promozione e valorizzazione territoriale che proprio nel borgo antico di Montesilvano colle, sul suo rinnovato belvedere, ha preso forma per la prima volta nel 2021, raggiungendo molti comuni abruzzesi nel corso degli anni. Il comune di Montesilvano ha creduto nell'iniziativa, facendola propria, per donare ad uno dei luoghi più suggestivi della regione, una visibilità nuova, rivolta ad un pubblico attento alle arti visive, alla musica di ricerca, alla riscoperta dei nostri luoghi, alla gita fuori porta. Ma è anche un'occasione per tutti gli abitanti di Montesilvano per riscoprire il nostro borgo antico, vestito di nuovo, attraverso gli

interventi del festival.

Attraverso gli interventi di arti visive contemporanee e musica di ricerca, con un linguaggio contemporaneo che parla all’Europa, il festival intende costruire una vetrina turistico-culturale sulle incredibili e, finora in parte, inesplorate potenzialità d’Abruzzo.

22 giugno ore 22.30: Il mago del gelato in concerto

23 giugno ore 21.30: altea in concerto con la direzione artistica di Paolo Cicalini.

Il Mago del Gelato ed Altea rappresentano un tassello importantissimo nel panorama nazionale della musica di ricerca, con l’afrobeat-nu jazz dei primi ed il cantautorato sperimentale della seconda. Ad affiancare gli artisti principali le selezioni musicali degli artisti abruzzesi: Deliuan, Barbuscia, Samo, Portanuevayork, Zeromatism.

Nelle due giornate di festival, saranno presenti stand di street food e degustazione di cibi e bevande d’Abruzzo.