"Caccia all'affare", il mercatino del vintage, arriva a Pescara

Si chiama "Caccia all’affare" il primo mercatino del vintage e non solo che si terrà nel weekend del 12 e 13 marzo al centro fieristico di Pescara (ex polo vaccinale) in via Tirino 427. L'evento si appresta a diventare un appuntamento fisso perché aprirà le sue porte ogni secondo fine settimana del mese, esclusi giugno luglio e agosto. Sarà possibile trovare abbigliamento d'epoca, accessori, arredo, quadri, elettronica da collezione, ceramica, numismatica, giochi di società e il meglio dell'artigianato artistico. Numerose le adesioni a questa prima edizione che ha aperto le candidature anche ai privati per vendere o barattare abiti o oggetti vintage.

Un’ottima occasione per liberarsi di capi e accessori che non si usano più e che ingombrano i bauli e gli armadi delle nostre case. Il luogo ideale, insomma, per immergersi nell’atmosfera di un vero mercatino vintage, scovare rarità e fare ottimi affari. Eventi in fiera: mostra mercato di vintage, collezionismo, antiquariato, artigianato con 80 espositori provenienti da tutta Italia; 4 tornei di giochi di carte per gli appassionati: sabato pomeriggio torneo di flesh & blood e torneo di digimon, domenica mattina torneo di magic di tipo "Modern", domenica pomeriggio con i giochi da tavolo. Per informazioni e prenotazioni si può inviare un messaggio Whatsapp al 320/8205993 o seguire la pagina Facebook Phyrexian Plaguelord.

Ci sarà anche la mostra culturale "La satira europea" con l'esposizione di 30 antiche mappe geografiche realizzate in chiave satirica per raccontare le tensioni tra i vari paesi europei tra la fine dell'800 e inizi del '900. Oggi di grande attualità per la descrizione allegorica della Russia come protagonista dei grandi conflitti mondiali. Inoltre un set fotografico d'epoca verrà allestito per la sola giornata di domenica con Studio Giampiero Marcocci, che realizzerà delle foto istantanee con una macchina fotografica originale dei primi del Novecento. Un'occasione unica e romantica per immortalarsi in stile vintage.

Disponibile infine un punto di informazione per la valutazione di bottiglie storiche di vino, liquori e whisky. Chiunque voglia sapere se le proprie bottiglie in cantina hanno valore da collezione, si può rivolgere al punto dedicato e avere gratuitamente la propria valutazione. Ingresso con super green pass. Per la prima edizione offerta prevendita 3 euro (valida fino all'11 marzo) sul circuito CiaoTickets. Bar e parcheggio gratuito di 10.000 mq. Per informazioni: 0736/256956, 393/9862023, info@mercatiniantiquari.com.