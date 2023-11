Caccia all’Affare, il mercatino del vintage e non solo, taglia il traguardo della 10a edizione 

Orario non disponibile

Quando Dal 11/11/2023 al 12/11/2023 Orario non disponibile

Torna Caccia all’affare, il mercatino del vintage e non solo, giunto alla sua decima edizione. È il mercatino dove fare il vero affare, scoprire il vintage di tendenza e perdersi nel mondo del collezionismo. Abbigliamento d'epoca, musica, accessori, arredo, quadri, libri, elettronica da collezione e tanto tanto altro per tutti i gusti. Bar e parcheggio gratuito. Per informazioni: 0736/256956 - 393/9862023.

Comprare al Mercatino del vintage è estremamente vantaggioso, infatti gli articoli sono unici o rari, il che consente di acquistare pezzi che si distinguono dalla produzione di massa e permettono di esprimere la personalità in modo unico. Si ha l'opportunità di contrattare sui prezzi, il che può portare a ottimi affari. Lo shopping nei mercatini del vintage è un'esperienza divertente e avventurosa, poiché non si sa mai cosa si trova.

Alcuni oggetti vintage, specialmente quelli da collezione o pezzi di alta qualità, possono aumentare di valore nel tempo, trasformando l’acquisto in un investimento. Il luogo ideale per immergersi nell’atmosfera di un vero mercatino vintage, scovare rarità e fare ottimi affari. Ospitato nella comoda struttura del centro fieristico di Pescara, il mercatino torna l’11 e il 12 novembre, ultima edizione dell’anno.