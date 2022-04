Torna "Caccia all’affare", il Mercatino del Vintage e non solo

Dopo il successo della prima edizione torna a Pescara il mercatino dove fare il vero affare, scoprire il vintage di tendenza e perdersi nel mondo del collezionismo. Abbigliamento d'epoca, musica, accessori, arredo, quadri, elettronica da collezione e tanto altro. Novità di questa edizione è una piccola e gustosa area Street Food per la pausa pranzo in fiera. Ospitato al PescaraFiere (ex centro vaccinale), il mercatino si terrà il 9 e 10 aprile. Eventi in fiera: mostra mercato di Vintage, collezionismo, antiquariato, artigianato, mostra culturale "Arti & Mestieri per Via" con antiche stampe dal Cinquecento all'Ottocento sui mestieri d’un tempo d'Abruzzo. Una mostra che permetterà di "vestire i panni" di calzolai, osti, venditori ambulanti e tanti altri personaggi del passato, che ad oggi rappresentano una delle pagine più affascinanti della storia, quella più tangibile fatta non dai grandi eventi, ma dalla quotidianità.

In esposizione antiche stampe originali dal Cinquecento all'Ottocento sui mestieri ambulanti del centro Italia e dell'antico Regno di Napoli. Le stampe sono firmate da artisti di fama internazionale quali Annibale Carracci, Filippo Palizzi e Bartolomeo Pinelli, che nel corso dei secoli hanno prodotto una vasta collezione di opere, testimonianza tangibile delle arti e tradizioni popolari in Abruzzo. Saranno ammirabili oltre 50 esemplari: opere che, presentando gli usi e i costumi popolari, permette di scoprire sia le fogge del vestire sia le abitudini di un passato non troppo lontano. Lo sviluppo industriale ha messo a repentaglio i mestieri tradizionali, molti dei quali sono scomparsi o sono in via di estinzione. Una parte di essi però, ha resistito all’avanzare della civiltà industriale.

Si tratta di mestieri quali lo scultore, lo scalpellino, il restauratore di mobili d’arte, la merlettaia, etc. In quest’epoca che sta affrontando una nuova rivoluzione tecnologica, la difesa di arti e mestieri che hanno reso famoso il nostro Paese in tutto il mondo permette di valorizzare la nostra storia e le nostre tradizioni e di farle conoscere al pubblico, soprattutto ai più giovani e ai bambini. Ci sarà infine un punto d'informazione per la valutazione di bottiglie storiche di vino, liquori e whisky. Chiunque voglia sapere se le proprie bottiglie in cantina hanno valore da collezione potrà rivolgersi al punto dedicato e avere gratuitamente la propria valutazione. Ingresso con super green pass. Bar e parcheggio gratuito di 10.000 mq. Per informazioni: 0736/256956, 393/9862023, info@mercatiniantiquari.com.