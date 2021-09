“Aspettando Sottocosta 2022” al porto turistico il 10 e 11 settembre

Attività in mare, design nautico, convegni, street food e letteratura: questo e molto altro ancora ad “Aspettando Sottocosta 2022”, l’anteprima del salone dedicato alla piccola nautica che si svolgerà dal 22 al 25 aprile del prossimo anno. Due giorni a ingresso libero per vivere il mare in tutte le sue sfaccettature.

Si parte il 10 settembre, alle 11:30, con il convegno “Sostenibilità ambientale e transizione ecologica nella blue economy”: tra i relatori Maria Teresa Di Matteo, direttore generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; Cristiana Biondo, responsabile energia di Legambiente; Mario Miccoli, Presidente Aspo – agenzia speciale per i porti di Ortona e Vasto; Stefano Cianciotta, Presidente di Abruzzo Sviluppo.

Si prosegue, sempre il 10, con un altro appuntamento di settore (ore 17:30), dedicato alle nuove frontiere del turismo nautico: in rassegna gli aspetti progettuali, tecnici e normativi dei Marina resort, houseboat, boat and breakfast (convegno in attesa di accreditamento dall’Ordine degli architetti di Chieti e Pescara).

Clou dell’iniziativa sarà l’Open day sugli sport del mare, sabato 11 settembre, in cui, per la prima volta in assoluto, le federazioni ed i circoli abruzzesi si impegneranno nel fornire informazioni e dimostrazioni sulle attività da poter fare in mare: dalle prove di pesca sportiva a quelle di vela; da come armare una deriva alle visite sulle imbarcazioni da diporto. Anche quest’anno, farà tappa a Sottocosta il Salone delle idee e dell’innovazione: alle ore 18 di sabato verrà consegnato il Premio Design Nautico, rivolto agli studenti universitari di tutta Europa, e presentata la V edizione che si terrà in occasione di Sottocosta 2022.

La serata dell’11 settembre, dalle 21, sarà in collaborazione con il Fla - Festival di Libri ed Altre cose, dedicata alla letteratura e al mare, ancora di salvezza per tante donne e uomini che sono costretti a fuggire da situazioni disperate: a 20 anni esatti dagli attacchi terroristici dell’11 settembre negli Stati Uniti, e a poche settimane dalla conquista di Kabul da parte dei talebani, il direttore del Fla Vincenzo d’Aquino intervista Enaiatollah Akbari, il protagonista del romanzo di Filippo Geda “Nel mare ci sono i coccodrilli” che ci parlerà di come è cambiata la sua vita.

In entrambe le giornate, a partire dalle ore 19, ci sarà “Bianco e Azzurro”: pesce azzurro e vino bianco per la conoscenza e la promozione del pescato dell’Adriatico.

