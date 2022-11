Antiquariato Aurum, terza edizione per la mostra mercato che guarda verso il modernariato

All'Aurum, tra i saloni interni e il cortile, si svolgerà la terza edizione di "Antiquariato Aurum", la mostra mercato di antiquariato che guarda verso il modernariato. Due giorni di arte, storia, collezionismo e passioni in uno degli edifici più iconici di Pescara. Tra le vetrate del salone d'Annunzio una mostra di antiquariato di pregio con opere importanti di grandi maestri dell'arte antica con quadri, sculture, mobili e ceramica. Ingresso libero.

Con il patrocinio del Comune di Pescara, assessorato alla cultura, in collaborazione con Aurum. Una manifestazione che dopo il successo dei primi appuntamenti vede il trionfo del bello e della qualità all’interno del suggestivo edificio Aurum, sinonimo di bellezza e di storia, motivo d’orgoglio per l’intera collettività. Per questa terza edizione saranno circa 30 gli antiquari italiani che proporranno i loro tesori di assoluta eccezione, tra oreficeria, ebanisteria, maiolica, ceramica, numismatica, cartografia, dipinti, arredi, mobili e sculture.