"Animation Land" di Pescara Comix&Games a L'Arca di Spoltore

Sabato 15 e domenica 16 aprile, a Villa Raspa di Spoltore, si terrà “Animation Land”, rassegna dedicata a spettacoli, musica, videogames, giochi da tavolo, cosplay, foto set tematici, stand espositivi e incontri, voluta dal Pescara Comix & Games.

Nella prima giornata saranno ospiti i doppiatori Ivo De Palma e Leonardo Graziano, che hanno prestato la loro voce a personaggi importanti del mondo cinematografico e dei cartoni animati (Pegasus dei Cavalieri dello Zodiaco, Mirko di Kiss me Licia, Ronni in Magica magica Emi, Sheldon Cooper, protagonista della serie televisiva “The Big Bang Theory”, e Naruto Uzumaki, personaggio principale di “Naruto”). Con loro il pubblico potrà confrontarsi e fare domande.

Nel pomeriggio ci sarà il live show della “Moloco animazione” con “Princesses Music Show” e il concerto della band romana "Joanna", per un viaggio tra le musiche vibes '90-'00 e i cartoons dell’infanzia di intere generazioni. Nella seconda giornata, invece, ci sarà il raduno "Anime e Manga" e il Cosplay Contest in collaborazione con Cosplay Italia, la community italiana più grande sul tema del Cosplay. A chiudere l'evento, l’esibizione degli “Animeniacs Corp”, vocal ensemble che emozionerà la platea con le note dei film d'animazione Disney più belli di sempre. La conduzione delle due giornate è affidata a Mattia Travierso e Valentina Gessaroli, in arte “La Va Lend”. Ingresso libero.