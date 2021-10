Al Museo delle Genti d'Abruzzo la 25esima edizione di Abruzzo Sposi. Appuntamento sabato 23 domenica 24 ottobre. L'organizzazione è curata da Nora Liberi, rappresentante legale dell’Associazione Aronlove che si è avvalsa del coordinamento e dell’organizzazione fieristica di Girasole Eventi. La filosofia espositiva guarda a un contatto diretto e senza filtri tra visitatori e aziende e consente una consulenza attenta ed efficace rispetto alle necessità proposte dalle coppie.

40 complessivamente gli espositori, con proposte che vanno dagli abiti alla fotografia, dalle decorazioni al noleggio di auto da cerimonia: un viaggio attraverso il giorno dei desideri proposto in tutte le declinazioni. Registrazioni, prenotazioni, partecipazione saranno gestiti attraverso l'app ”Abruzzo Sposi Salone Nazionale”: servirà per ottenere il pass d’ingresso e rimanere facilmente aggiornati sul succedersi degli eventi. Tante le iniziative in programma nei due giorni di expo: workshop, esibizioni musicali, sfilate trunk show per le nuove collezioni sposa – sposo – cerimonia.

9 espositori daranno vita al “Percorso multisensoriale” allestito nello spazio del Museo del Gusto: un passaggio di 30 minuti attraverso suoni, immagini, sapori, luci ed effetti speciali. “Sono veramente grata alla Fondazione Genti d’Abruzzo - dichiara Nora Liberi - per aver accolto la mia proposta di portare al Museo la venticinquesima edizione di AbruzzoSposi. Il claim che accompagna la comunicazione dell’evento, ‘Cultura, tradizione, innovazione’, riassume il significato di questo trait d’union che sicuramente è destinato a durare”.